Covid: in Lombardia sotto a mille i nuovi casi, tasso di positività scende al 3,8 per cento

- In Lombardia scende al 3,8 per cento il tasso di positività dei tamponi per rilevare il Covid-19. A fronte di 24.129 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, sono infatti 930 i nuovi casi. Ieri erano 1.189, con un tasso di positività del 7,2 per cento. Dei 24.129 tamponi conteggiati, 14.959 sono molecolari e 9.170 antigenici. Da ieri sono morte 57 persone, per un totale di 26.339 decessi da inizio pandemia. Calano di 24 unità i ricoverati in terapia intensiva, a quota 425; mentre salgono di 66 i pazienti nei reparti ordinari, che sono oggi 3.619. I guariti/dimessi, infine, sono oggi 976, un numero maggiore rispetto a quello dei nuovi casi. Lo fa sapere il quotidiano bollettino sull’andamento della pandemia diffuso da Regione Lombardia. (Rem)