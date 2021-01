Kosovo: conferenza con Kurti e Osmani per discutere ruolo della diaspora nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Osmani ha a sua volta affermato che la partecipazione dei membri della diaspora alle elezioni in Kosovo è fondamentale. "Chiamiamo questo processo elettorale un referendum perché crediamo che non determineremo il destino dei singoli politici ma il destino del paese in cui alleviamo i nostri figli", ha detto. "La partecipazione attiva di tutti i nostri cittadini, compresa la nostra diaspora, non solo alle elezioni, ma in tutti gli aspetti della vita, aumenta l'uguaglianza e l'impegno: questo è molto importante non solo per i cittadini che vivono qui ma per ogni membro della nostra diaspora, quindi spero che insieme comprendiamo che attraverso queste elezioni decidiamo congiuntamente il nostro destino comune ", ha aggiunto Osmani. (segue) (Alt)