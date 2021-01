Regno Unito: polizia, possibile attacco di dissidenti indipendentisti ad un elicottero in Irlanda del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un elicottero privato potrebbe essere stato oggetto di un attacco con armi da fuoco da parte di dissidenti indipendentisti repubblicani in Irlanda del Nord, mentre passava sopra il centro abitato di Fermanagh. E' quanto riferisce la polizia nordirlandese precisando che il mezzo non ha riportato alcun danno e il pilota si è dimostrato essere completamente all'oscuro del possibile sparo ricevuto. La polizia locale ha inoltre chiuso le aree intorno al centro abitato di Newtonbutler, in seguito a rapporti che vorrebbero un esplosivo fosse stato lasciato nell'area dal Continuity Irish Republican Army, gruppo armato militare repubblicano favorevole all'unione dell'Irlanda del Nord con la Repubblica d'Irlanda. Il gruppo ha rivendicato di aver sparato ad un elicottero della polizia, rivendicazione tuttavia smentita dalla polizia stessa. (Rel)