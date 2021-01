Covid: tagli Pfizer del 50 percento ai vaccini, in Emilia Romagna priorità ai richiami

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi alle 15,30 sono stati fatti 120.257 vaccini in totale. Va ricordato che a causa dei tagli pari a circa il 50 percento delle dosi fornite questa settimana - decisa autonomamente da Pfizer-Biontech – anche per i prossimi giorni in Emilia-Romagna la priorità è data ai richiami, con la somministrazione della seconda dose a chi ha ricevuto la prima, e ai degenti delle Cra". Lo ha riferito la Regione nel consueto bollettino sull'emergenza.(Ren)