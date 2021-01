Craxi: Battilocchio (FI), fu capro espiatorio di una stagione infame

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia, Alessandro Battilocchio, ricorda che "il 19 gennaio dell'anno 2000 moriva a Hammamet, esule nella terra amica di Tunisia, Bettino Craxi, lasciato morire in terra straniera e sacrificato come capro espiatorio di una stagione a dir poco infame". In occasione dell'anniversario della scomparsa del leader socialista, il parlamentare aggiunge in una nota: "Si tratta del primo anniversario della scomparsa, dopo decenni, in cui non mi trovo a commemorare Bettino a Hammamet. Il mio pensiero va a lui, dai banchi del Parlamento sui quali ha seduto per anni e dai quali ha pronunciato discorsi memorabili". (Com)