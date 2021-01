Tunisia: primo ministro Mechichi invita a non seminare il caos nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Tunisia, Hichem Mechichi, ha infine rotto il silenzio a fronte degli avvenimenti che hanno scosso il Paese negli ultimi giorni, segnati da proteste, disordini violenti e un’ondata di arresti. Durante una riunione con ufficiali delle forze di sicurezza, il premier ha condannato con forza gli atti di saccheggio affermando che la legge sarà applicata a tutti. “Questi disordini notturni non sono innocenti, non è questione di seminare il caos in Tunisia” ha affermato il premier, citato in un comunicato dell’esecutivo di Tunisi. Mechichi ha inoltre condannato gli appelli, diffusi sui social network, ad attaccare le istituzioni costituzionali dello Stato. Per il premier tunisino gli atti di vandalismo e saccheggio non hanno nulla a che vedere con i movimenti sociali pacifici. Le rivolte registrate nelle ultime quattro notti chiamano in causa più fattori: tra la demonizzazione di una gioventù rabbiosa e atti di vandalismo da denunciare, le analisi formulate dagli osservatori per comprendere questi movimenti sociali divergono. In ogni caso, sullo sfondo di questi disordini sono stati effettuati numerosi arresti, particolarmente nelle località di Cité Ettadhamen, Zahrouni, Intilaka e in altri governatorati del Paese nordafricano. Nel corso delle proteste sono stati feriti dieci poliziotti e sono stati requisiti centinaia di pneumatici. Nel frattempo, secondo quanto riferisce l'emittente di proprietà saudita "Al Arabiya", le forze di sicurezza tunisine hanno impedito una manifestazione sul viale Habib Bourghiba, nel centro della capitale Tunisi. (Tut)