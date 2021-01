Ungheria: il ministro degli Esteri Szijjarto sarà a Mosca venerdì prossimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, sarà venerdì a Mosca per discutere di forniture di vaccini e di gas. Lo rende noto il portale di informazione "Index". La visita del ministro è anticipata già da oggi da quella degli esperti dell'Istituto nazionale di farmacia e salute alimentare ungherese (Ogyei), diretti agli stabilimenti di produzione del vaccino russo Sputnik V, a oltre un centinaio di chilometri da Mosca. Gli esperti magiari verificheranno il processo produttivo e poi visiteranno l'omologo istituto russo. Il sopralluogo è parte della procedura per l'autorizzazione all'uso dello Sputnik V in territorio ungherese. (Vap)