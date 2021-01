Auto: Tavares (Stellantis), neutralità carbonica per operare efficientemente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda dovrà avere la neutralità carbonica, per contribuire al benessere delle società in cui operiamo e andare oltre le aspettative dei clienti: sarà una delle colonne portanti del nostro Piano strategico. Così Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, aprendo la prima conferenza stampa del gruppo nato dalla fusione tra Fca e Psa. “Altro aspetto significativo sarà l’elettrificazione dei veicoli, che rappresenterà circa un terzo delle vendite in Europa con la mobilità condivisa che andrà rafforzandosi: tutto questo determinerà un aumento del costo dei veicoli, che tuttavia potremo diluire grazie all’effetto scala”, ha spiegato, aggiungendo che Stellantis ha ad oggi 29 veicoli elettrificati che “saliranno a 39 entro fine anno”. (Ems)