Bolivia: sindacato medici sospende sciopero di 24 ore

- Il sindacato dei medici di La Paz (Sirmes) ha sospeso lo sciopero di 24 ore annunciato per oggi dopo avere raggiunto un accordo con il governo, al quale ha chiesto un piano immediato per fermare la propagazione del nuovo coronavirus. Le parti avvieranno un tavolo di dialogo della durata di cinque giorni per venire incontro alle richieste del settore. Parlando in conferenza stampa il ministro della Salute, Jeyson Auza, ha dichiarato che verranno analizzati i punti sollevati dal Sirmes e verranno soddisfatte le richieste che rientrano nei poteri dell’esecutivo. “Ovunque possiamo intervenire lo faremo per offrire soluzioni alle richieste. Sappiamo che ci sono corresponsabilità che corrispondono ai livelli comunale, dipartimentale e nazionale e ci costituiremo come un'istanza che si preoccupa che ciascuno di questi livelli possa rispondere alle esigenze dei lavoratori”, ha detto il ministro, secondo quanto riferisce il quotidiano “La Razon”. Le autorità sanitarie della Bolivia hanno confermato 1.550 nuovi contagi e 790 decessi nelle ultime 24 ore. (segue) (Brb)