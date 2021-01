Imprese: Mulè (FI) a “Nova”, Iveco asset fondamentale, tutelare interesse nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iveco “rappresenta un asset di quelli fondamentali, nazionali, assolutamente da tenere in casa”. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova” il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulè, commentando i rumors sulla trattativa in corso tra Cnh Industrial e il gruppo cinese Faw Jiefang per la possibile cessione di Iveco. “Questo è il governo del giorno dopo. Problemi come quelli di Iveco – ha sottolineato Mulè – non nascono come i funghi dalla sera alla mattina. Quello che succede oggi è la logica conclusione di una non cura. Quando tu non curi qualcosa, poi è evidente che arrivano i rapaci, gli avvoltoi, perché vedono che la preda non è cautelata. Su Iveco - ha osservato Mulè - sta succedendo la stessa cosa: si pensa che un asset che ha fatto bene all’industria italiana sia un asset quasi come una qualsiasi fabbrica. Non lo è. Lì dentro c’è il know-how, c’è ricerca, c’è un primato di eccellenza italiano costruito nel tempo”, ha ricordato il deputato azzurro. (segue) (Rin)