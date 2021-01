Imprese: Mulè (FI) a “Nova”, Iveco asset fondamentale, tutelare interesse nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Mulè, nella vicenda di Iveco “c’è un problema che attiene la politica industriale dell’Italia. Quindi – ha sottolineato – non puoi voltarti dall’altra parte, e soprattutto devi fare dei passi che, con tutto il rispetto del sindacato, prescindono da quest’ultimo, perché investono l’interesse nazionale, che va davanti a qualsiasi altro tipo di discussione". Secondo il deputato, inoltre, "è sbagliato intervenire soltanto all’ultimo momento”. "E' da dieci anni - ha ricordato infatti Mulè - che di Iveco si sapeva che si preparava lo spezzatino allo smembramento. Oggi lo Stato ha uno strumento, che è la golden power, e quello che sottolinea l’onorevole Porchietto”, deputata piemontese di Forza Italia, “che è il Patrimonio destinato”, misura contenuta nel decreto Rilancio e che ha una destinazione di oltre 40 miliardi di euro, che consente di intervenire su sviluppo tecnologico, filiere, logistica, società per azioni, sottoscrivendo prestiti obbligazionari convertibili e aumenti di capitale. “Usare la golden power è forse troppo tardi”, ma “si può fare ricorso al Patrimonio destinato per difendere un’impresa medio-grande come Iveco”. (Rin)