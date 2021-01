Auto: Tavares (Stellantis), per ora nessuna decisione su Peugeot negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento non sono state prese decisioni sul rilancio di Peugeot negli Stati Uniti: per ora ci concentreremo sui marchi esistenti e alla loro crescita redditizia. Così Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, durante la prima conferenza stampa del gruppo nato dalla fusione tra Fca e Psa. “Disponiamo di marchi iconici che rappresentano una solida base di partenza per crescere in futuro: grazie alla fusione potremo produrre modelli sorelle, generando opportunità di business per tutti i nostri brand”, ha spiegato. (Ems)