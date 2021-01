Governo: Orlando (Pd) su Polverini, nulla da dire da difensori privacy e nemici fake news?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ho mai visto raccontare la scelta politica di un uomo come conseguenza delle sue vere o presunte vicende sentimentali. I liberali, i paladini dei diritti, i difensori della privacy, i nemici delle fake news non hanno niente da dire?". Lo scrive su Twitter il vicesegretario del Partito democratico, Andrea Orlando, in merito alle voci che la scelta di votare la fiducia da parte dell'ex azzurra Renata Polverini sia legata ad un presunto coinvolgimento affettivo con il parlamentare Pd, Luca Lotti. (Rin)