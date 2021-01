Governo: Stefani (Lega), unico obiettivo è sopravvivere a se stesso, da Conte spettacolo indegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Erika Stefani, senatrice della Lega e già ministro per le Autonomie e gli Affari regionali, dichiara che "l'unico progetto di questo governo è sopravvivere a se stesso, la crisi esiste perché di fatto non c'è una maggioranza politica né una strategia seria e coesa. Lo spettacolo offerto dal palco di palazzo Chigi - continua la parlamentare in una nota - alla ricerca di voti con le più vituperate e derise pratiche è stato indegno. L'unica azione concreta che ha tenuto in piedi questa maggioranza è stata mandare a processo Salvini, un'accozzaglia che oggi sta insieme non solo per impedire le elezioni, ma anche per evitare di andare a casa per via del taglio dei parlamentari". Stefani aggiunge: "Le aziende e i cittadini non chiedono sussistenza, ma vogliono una politica che sappia guardare oltre con capacità e visione, sicurezze che l'azione di questo governo non è stato in grado di garantire. Dpcm a profusione in conflitto con le Regioni, dl a pioggia e decreti matrioska chiamati 'Ristori' che però non danno reale sostegno e futuro - conclude l'esponente leghista - ad un'economia reale lanciata nel buio con attività che rischiano di non riaprire mai più".(Com)