Ue: Spagna, governo invia a Bruxelles dossier con progetti e riforme del Piano ripresa

- Il governo spagnolo ha inviato alla Commissione europea il dossier con le linee generali dei progetti di investimento e delle riforme che fondamentali del Piano per la ripesa per il quale il Paese iberico riceverà 140 miliardi di euro tra trasferimenti e prestiti. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", l'esecutivo aveva già inviato a Bruxelles la maggior parte delle riforme a parte quelle del lavoro e delle pensioni a cause delle discrepanze nel governo di coalizione. Il dossier non rappresenta il progetto definitivo ma uno schema con le linee generali in attesa della scadenza del 30 aprile per consentire alla Commissione di poterlo valutare. (Spm)