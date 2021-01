Regno Unito: Scozia estende serrata fino a metà febbraio, prolungata didattica a distanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima ministra scozzese Nicola Sturgeon ha annunciato al parlamento scozzese che la quarantena nazionale messa in atto per arginare la diffusione della pandemia in Scozia sarà prolungata almeno fino alla metà di febbraio, mentre la maggior parte degli studenti continuerà con la didattica a distanza. Sturgeon ha riferito che la trasmissione del virus sembra stare declinando in Scozia, ma secondo il governo sarebbe ancora troppo presto per allentare le misure, esprimendo tuttavia fiducia perché le lezioni possano tornare in presenza, gradualmente, a partire dalla metà del prossimo mese.(Rel)