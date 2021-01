Roma: assessore al Verde, atto vandalico ad area giochi parco Sangalli nel Municipio V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora un atto vandalico ai danni delle aree ludiche. "Questa volta - scrive in un post su Facebook l'assessore di Roma Capitale al Verde, Laura Fiorini - è toccato allo spazio gioco del parco Sangalli, nel Municipio V. Un’area per i più piccoli dalla quale sono stati asportati 30 metri quadrati di pavimentazione in gomma antitrauma. Lo scorso fine settimana abbiamo ricevuto la segnalazione e ieri mattina l’ufficio Aree ludiche è intervenuto per ripavimentare l’area rendendola nuovamente fruibile. Solo pochi giorni fa vi avevo raccontato di altri danneggiamenti. Uno di questi nello stesso Municipio V, all’interno del parco Achille Grandi, gli altri ai danni dell’area gioco del parco dei Daini a Villa Borghese. Solo gli ultimi di una lunga serie. L’Ufficio aree ludiche dipartimentali, che ringraziamo per l’impegno e la serietà con cui opera, è costantemente al lavoro per garantire ai più piccoli la possibilità di giocare all’aperto senza rischi. Una priorità della nostra azione per una città a misura di bambino". (Rer)