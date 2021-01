Sardegna: inchiesta fondi Consiglio Regionale, assoluzione per tre esponenti dei Riformatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I giudici della II sezione penale del Tribunale di Cagliari hanno assolto l'ex deputato Pierpaolo Vargiu e per gli allora consiglieri regionali dei Riformatori, Attilio Dedoni e Franco Sergio Pisano, accusati di peculato aggravato nell'ambito dell'inchiesta sui fondi della XIII legislatura. Secondo i giudici, per Dedoni e Pisano il fatto non sussiste, mentre per Vargiu, all'epoca tesoriere del gruppo consiliare dei Riformatori e a cui veniva contestato oltre un milione di euro, una gran parte delle contestazioni non sussistano, altre, invece, non costituiscono reato. Vargiu, Dedoni e Pisano avevano comunque restituito al Consiglio Regionale una parte dei soldi spesi, secondo l'accusa, per ragioni non istituzionali. I tre erano difesi dagli avvocati Pierluigi Concas, Leonardo Filippi, Andrea Chelo, Francesco Atzeni, Marco Lisu e Daniela Cicu. Per loro il pm Mario Cocco aveva chiesto l'assoluzione. (Rsc)