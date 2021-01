Repubblica Ceca: Covid, 130 mila le dosi di vaccino finora somministrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dosi di vaccino contro il coronavirus finora somministrate in Repubblica Ceca sono 129.829. Lo ha detto in un intervento alla Camera il ministro della Sanità, Jan Blatny. Il dato è aggiornato alle ore 11 di oggi e corrisponde all'1,3 per cento della popolazione ceca. Il ministro evidenzia che si tratta di un numero in linea con la media europea. Sono circa 160 mila gli ultraottantenni che hanno prenotato una dose mentre 32 mila sono già stati vaccinati e 58 mila conoscono già la data della loro inoculazione. Blatny stima che il totale dei vaccinati entro fine gennaio sarà di quasi 350 mila persone. A febbraio saranno oltre 270 mila e a marzo oltre 660 mila. Qualora il vaccino di AstraZeneca non fosse reso disponibile, la cifra totale andrà ridimensionata di circa 600 mila unità. Il ministro ha detto anche che 1.450 persone a Praga e 511 nella regione della Moravia meridionale hanno già compiuto il richiamo. Nella giornata di domani all'Ospedale militare centrale di Praga sarà vaccinato il presidente della Repubblica Ceca, Milos Zeman, che resterà poi in ospedale almeno fino a giovedì per ulteriori esami. Lo ha rivelato lui stesso al quotidiano "Mlada fronta Dnes". (Vap)