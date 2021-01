Iraq-Turchia: ministro Akar e premier curdo Barzani, necessario applicare accordo Sinjar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della regione autonoma del Kurdistan iracheno, Masrour Barzani, ha incontrato oggi il ministro della Difesa della Turchia, Hulusi Akar, con il quale ha affrontato in particolare la questione dell’accordo siglato lo scorso ottobre dalle autorità curde e dal governo centrale di Baghdad per la governance e alla sicurezza del conteso distretto di Sinjar, dove sono attive unità del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). Secondo un comunicato del governo regionale curdo, le parti hanno discusso degli ultimi sviluppi della situazione in Iraq e nella regione, mentre hanno discusso dei mezzi per rafforzare le relazioni bilaterali fra Erbil e Ankara. Durante l’incontro Barzani e Akar hanno sottolineato la necessità di un coordinamento reciproco alla luce delle relazioni “di amicizia” che uniscono la Turchia e la regione del Kurdistan, nonché di una cooperazione congiunta volta a consolidare pace e stabilità in Medio Oriente. D’altra parte, il premier curdo e il ministro turco hanno sottolineato l’importanza di applicare l’accordo di Sinjar, soprattutto per quanto riguarda l’espulsione dalla città di milizie e forze armate irregolari, in modo da “normalizzare” la situazione dell’area e garantire agli sfollati la possibilità di ritornare alle loro case. (Res)