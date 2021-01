© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le istituzioni "devono difendere i più fragili. Anche così si rafforzano". Lo scrive su Twitter il capogruppo del Partito democratico, Graziano Delrio che rilanciando un articolo osserva: "Mentre in Italia qualcuno propone di vaccinare in base al Pil, altrove in Europam, i danesi scelgono di mettere tra le prime fasce i senzatetto". (Rin)