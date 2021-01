© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un operaio di 36 anni è caduto da un'impalcatura da un'altezza di tre metri in via Gabriele D'Annunzio a Pero nel Milanese. È accaduto poco prima delle 14. L'uomo ha riportato un trauma cranico facciale - stando a quanto riferito dall'Areu - e alla gamba destra. All'arrivo dei soccorsi il 36enne era cosciente ed è stato poi portato in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. (Rem)