Francia: Fmi raccomanda di preparare un piano per ridurre debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi), nelle sue previsioni annuali, ha invitato la Francia a progettare un piano per diminuire il suo debito una volta che sarà terminata la crisi del coronavirus. Secondo l'Fmi, la Francia dovrebbe registrare un aumento del 5,5 per cento del Pil dopo una contrazione del 9 per cento del 2020. La disoccupazione e i problemi delle aziende continueranno tuttavia a pesare, impendendo al paese di tornare ai livelli precedenti alla crisi. "Il debito in Francia è elevato e pensiamo che sia arrivato il momento di elaborare e approvare un piano di risanamento di bilancio credibile a medio termine", ha detto Jeffrey Franks, capo della missione del Fmi in Francia. (Frp)