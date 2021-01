Auto: Tavares (Stellantis), fusione farà da protezione per stabilimenti italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fusione tra Fca e Psa rappresenta una buona notizia per l’Italia: farà da protezione e porterà maggiore efficienza grazie a sinergie che renderanno più sostenibili i business plan di alcuni modelli su cui sussistevano alcune incertezze. Così Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, durante la prima conferenza stampa del gruppo nato dalla fusione tra Fca e Psa. “Ribadisco che la fusione servirà da protezione per l’attività di questi stabilimenti: grazie alle sinergie e all’effetto scala avremo modelli di business più sicuri per i modelli italiani, anche per quelli che finora non sono stati redditizi”, ha spiegato, sottolineando che Stellantis “è una risposta e una soluzione, e non un problema”. (Ems)