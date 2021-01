© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Aula per votare 'no' al governo Conte. Alla faccia di chi mi vuole male e sparge veleno e balle ai giornali su di me, solo per punire la mia mente libera". Lo scrive su Twitter la deputata di Forza Italia, Barbara Masini, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe tra alcuni esponenti forzisti tentati a votare la fiducia al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. (Rin)