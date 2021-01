Lombardia: Ponti e Bussolati (Pd), serve chiarezza su orari treni, rimborsi e interlocuzione con i pendolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo chiarezza su orari e rimborsi e un'interlocuzione con i pendolari che oggi ancora non c'è". Ad affermarlo sono i consiglieri regionali del Pd Gigi Ponti e Pietro Bussolati a commento della risposta data dall'assessore ai trasporti, Terzi alla question time presentata oggi in aula di cui sono primi firmatari. L'interrogazione chiedeva chiarezza sulla programmazione del servizio, puntualità delle corse e rimborsi degli abbonamenti non utilizzati e convocazione dei tavoli territoriali. "Ancora una volta - sottolineano Ponti e Bussolati - il Pd ha voluto porre l'attenzione sui problemi del servizio ferroviario. Chiediamo equità, collaborazione ed efficienza, tutti elementi che ad oggi non ci sono proprio e un'attenzione a un servizio orientato, in prospettiva, alle esigenze degli studenti. È necessaria prima di tutto un'interlocuzione con i Comitati dei pendolari che denunciano l'inadeguatezza del servizio e non sono stati convocati ai Tavoli territoriali del servizio ferroviario regionale dal 7 novembre 2019. Non è accettabile che rispetto all'area metropolitana milanese siano state penalizzate le aree periferiche, con un taglio significativo delle corse. Di fatto è stato superato l'orario cadenzato e sostituito con un modello diverso. Servono risposte certe subito. Non possiamo dimenticare che la necessità di soddisfare i bisogni dei pendolari si lega a quella di rilanciare al più presto la Lombardia".(Com)