Azerbaigian: ambasciata organizza videoconferenza sul "Gennaio Nero"

- Il 20 gennaio l'Azerbaigian commemora il "Gennaio Nero", data in cui circa 30 mila soldati dell'esercito sovietico, senza dichiarare lo stato di emergenza, entrarono nella capitale dell'Azerbaigian per ordine di Mikhail Gorbachev, segretario generale del Comitato centrale del Partito comunista dell'Unione sovietica. Scopo principale dell'azione era silenziare le manifestazioni pacifiche volte alla lotta per l'indipendenza del popolo azerbaigiano e contro la politica unilaterale, parziale e prevenuta sul conflitto del Nagorno-Karabakh tra Armenia ed Azerbaigian da parte del governo sovietico. L'attacco portò all'uccisione di 147 civili azerbaigiani e al ferimento di circa 800. Il rapporto di Human Rights Watch sul "Gennaio Nero in Azerbaigian" recita che "In effetti, la violenza usata dall'esercito sovietico nella notte tra il 19 e il 20 gennaio era talmente sproporzionata rispetto alla resistenza offerta dall'Azerbaigian, da costituire un esercizio di punizione collettiva". Per commemorare gli eventi tragici della notte tra il 19 e il 20 gennaio di 31 anni fa l'Associazione Azerbaigian Italia Unione, in collaborazione con l'Ambasciata della Repubblica dell'Azerbaigian in Italia, ha organizzato la videoconferenza "Gennaio Nero – Il prezzo della libertà", a cui hanno preso parte l'ambasciatore della Repubblica dell'Azerbaigian in Italia Mammad Ahmadzada, il professor Daniel Pommier Vincelli di Sapienza Università di Roma, l'analista Domenico Letizia e il vice presidente di Azerbaigian Italia Unione Giuseppe Caniglia, con la moderazione di Nazrin Rajabova, dipartimento relazioni internazionali dell'Associazione. La conferenza è stata trasmessa in diretta nella pagina social dell'Associazione. (segue) (Res)