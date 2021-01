Azerbaigian: ambasciata organizza videoconferenza sul "Gennaio Nero" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento l'ambasciatore Ahmadzada ha ricordato gli eventi storici che hanno preceduto i tragici eventi del 1990, "quando i tentativi di annettere la regione azerbaigiana del Nagorno-Karabakh all'Armenia e l'ennesima e anche l'ultima ondata di espulsione degli azerbaigiani dai loro territori storici in Armenia stava guadagnando slancio. Ma invece di prevenire queste crescenti tensioni, la leadership dell'Unione Sovietica ha commesso un crimine terribile contro il popolo azerbaigiano". L'ambasciatore ha anche ricordato il ruolo determinante del Leader Nazionale Heydar Aliyev che, subito dopo la tragedia, "ha visitato con i suoi familiari la sede della rappresentanza permanente dell'Azerbaigian a Mosca e ha espresso solidarietà al suo popolo, condannando duramente la leadership dell'Urss per aver commesso la sanguinosa tragedia e smascherando coloro che avevano condotto l'operazione". Proprio la conferenza stampa del leader nazionale ha permesso alla comunità internazionale, ha evidenziato l'ambasciatore, di conoscere quanto avvenuto. "Questo evento epocale è stato il fattore decisivo nella formazione dell'identità nazionale azerbaigiana e ha segnato un punto di svolta nel ripristino dell'indipendenza nazionale. È stata la tragedia di gennaio che ha trasformato un movimento di liberazione nazionale in una realtà politica e ha dato forte impulso alla lotta per l'indipendenza del popolo azerbaigiano", ha affermato Ahmadzada, sottolineando ancora che "i9l ripristino dell'indipendenza ci è costato enormi vittime e l'inizio degli anni '90 è pieno di tragedie pesanti nella storia del popolo azerbaigiano. E' necessario considerare la tragedia di Gennaio Nero come un processo poi proseguito con l'aggressione militare dell'Armenia contro l'Azerbaigian, che ha portato ai crimini di guerra contro il popolo azerbaigiano, al genocidio di Khojaly, l'occupazione del 20 per cento del territorio dell'Azerbaigian, compreso il Nagorno-Karabakh e 7 distretti circostanti, la politica di pulizia etnica contro oltre un milione di azerbaigiani divenuti profughi e rifugiati." (segue) (Res)