Azerbaigian: ambasciata organizza videoconferenza sul "Gennaio Nero" (3)

- Un ultimo richiamo poi alla situazione attuale: "A differenza degli anni precedenti, quest'anno il popolo azerbaigiano commemora i martiri del 20 gennaio in condizioni diverse. Finalmente dopo quasi 30 anni, a conseguenza di 44 giorni di guerra, il nostro glorioso esercito, sotto la guida del vittorioso Comandante Supremo, ha liberato le nostre terre dall'occupazione e ha issato il nostro tricolore a Shusha, che ha un grande valore morale e importanza per il popolo dell'Azerbaigian. Ci siamo riuniti con il nostro Karabakh. L'anima dei nostri martiri, che hanno dato la vita per la Patria, ora riposa in pace, perché il loro sangue non è stato vano", ha concluso l'ambasciatore. Di interesse gli approfondimenti degli altri ospiti, che hanno messo in luce il contesto storico dei fatti del gennaio 1990, le ripercussioni sugli eventi successivi e il presente dell'Azerbaigian, stato leader nel Caucaso e al centro dello scacchiere internazionale, con importanti e crescenti legami strategici con l'Italia. Il professor Vincelli ha evidenziato, tra l'altro, l'importanza della commemorazione di quest'anno, all'indomani dal ripristino dell'integrità territoriale dell'Azerbaigian. A seguire il Dott. Letizia ha analizzato, oltre alla data del 20 gennaio, la particolarità del conflitto del Nagorno Karabakh tra Armenia ed Azerbaigian, con un'evidenza per il multiculturalismo caratterizzante l'Azerbaigian. Il Vice presidente dell'Associazione, Giuseppe Caniglia ha infine ricordato anche il partenariato strategico tra Italia ed Azerbaigian e il coinvolgimento delle aziende italiane nella ricostruzione delle aree liberate dell'Azerbaigian. (Res)