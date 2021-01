Vaccini: Regione Lombardia, ieri 3.163 somministrazioni, rallentamento per mancate consegne Pfizer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle strutture sanitarie della Lombardia, nella giornata di ieri, sono state effettuate 3.163 vaccinazioni anti covid. Il dato complessivo sale quindi a 188.063 somministrazioni dall'inizio della campagna, superando l'80,1 per cento delle dosi finora disponibili. "La flessione del numero dei vaccini - spiega Regione Lombardia in una nota - è dovuta alla parziale consegna, ieri, delle 70mila dosi previste da parte di Pfizer. Ieri, infatti ne sono state consegnate solo 18mila, le altre 52mila dovrebbero arrivare domani. Le strutture ospedaliere e le Rsa quindi potranno proseguire la campagna per gli oltre 100mila soggetti che fanno parte del target coinvolto in questa prima fase, tenendo le scorte raccomandate dalla struttura commissariale, per il richiamo". (com)