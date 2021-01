Egitto: M5s, delusione per altri 15 giorni detenzione Zaki, vogliamo scarcerazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo fortemente amareggiati per l'esito dell'udienza che ha stabilito altri 15 giorni di detenzione preventiva per Patrick Zaki, il ricercatore reo di aver dedicato la sua vita a diritti, uguaglianza, solidarietà e a criticare la negazione dei diritti umani nel suo Paese. A distanza di quasi un anno dal suo arresto, pretendiamo che l'Egitto autorizzi la sua immediata scarcerazione". Lo dichiarano in una nota i deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Esteri. "Un aspetto che ci dà speranza è che la prossima udienza sia stata fissata tra 15 giorni e non tra 45 giorni, come di consueto vuole la giustizia egiziana per le udienze sulla carcerazione preventiva. Che sia un buon segno?", aggiungono i portavoce. "Il nostro impegno rimane, comunque, quello di fare tutto il possibile perché possa tornare il prima possibile alla sua vita, ai suoi studi e soprattutto ai suoi cari che lo stanno aspettando da mesi. Come ricordato anche dal Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, il governo ha 'a cuore il suo caso come se fosse italiano'. Il nostro lavoro per riportarlo a casa non si ferma", conclude la nota.(Com)