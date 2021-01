Speciale scuola: Caldoro, per Cts deve riaprire, perché in Campania è ancora chiusa?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Cts è stato chiaro, a scuola si può andare: la verità è che la Regione non ha garantito il trasporto, l'organizzazione delle classi". Lo ha dichiarato Stefano Caldoro, capo dell'opposizione in Consiglio regionale della Campania intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Caldoro ha poi aggiunto sulla gestione campana: "Il Cts ha deciso che devono riaprire le scuole ed è il Comitato che dice se si corrono rischi o meno. Ora per quale motivo in Campania siamo ancora alla terza elementare, con l'assessore che gioiva come fosse un grande evento? E oggi chi dice che la scuola è pericolosa è stato smentito clamorosamente. È un problema enorme, i ragazzi vanno a scuola in tutta Italia. Qualcuno deve pagare". In merito alla situazione della sanità campana l'ex governatore ha sottolineato: "Sull'Ospedale del Mare serve accertare subito la responsabilità. Per la sanità si continua a parlare solo di Covid ma non è possibile. Avverto la drammaticità dei cittadini che non possono curarsi e tutti rinviano accertamenti obbligatori. Non si aprono gli occhi, la situazione è molto grave". Per quanto riguarda la crisi di Governo Caldoro ha affermato: "Si vuole andare avanti a tutti costi. Serve un Governo forte con numeri importanti e invece si vuole raccogliere in Parlamento il traditore. Abbiamo visto anche in Campania che fine fanno queste soluzioni. In una crisi politica al di là delle ragioni se un tuo alleato viene meno c'è una sola soluzione: le dimissioni. Quando la politica diventa questo non si può avere nessuna fiducia. Quando si governa un grande Paese serve una linea chiara". (Ren)