Speciale scuola: Banco Bpm, con "Progetto Scuola" 640 mila euro per interventi in oltre 400 istituti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il “Progetto Scuola” continua l’impegno del Gruppo Banco Bpm e delle sue Fondazioni per il contrasto all’emergenza Covid: grazie a un contributo liberale del valore complessivo di 640 mila euro, nel 2020 il Gruppo ha realizzato interventi in più di 400 scuole dislocate in circa 30 province tra Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Lazio, Campania e Puglia. Stando al relativo comunicato stampa, il progetto era stato avviato nel 2018 con l’intento di intercettare particolari necessità degli istituti scolastici in relazione al rinnovo di edifici e dotazioni materiali e didattiche. Con la pandemia, prosegue la nota, l’intervento a il sostegno delle scuole è diventato ancora più urgente e la banca, coerentemente con la sua vocazione territoriale e il principio di restituzione alla comunità, ha deciso di valorizzarlo finalizzando le risorse all’adeguamento e alla sanificazione delle strutture scolastiche e all’acquisto di materiale e servizi informatici e multimediali per l’attivazione e il potenziamento della didattica a distanza: le iniziative oggetto dell’erogazione sono state concordate in taluni casi con le amministrazioni locali, in altri direttamente con le scuole. Alcune sono già state completate, altre sono in corso di realizzazione. (Com)