Speciale scuola: controlli rafforzati in stazioni e fermate bus, task force in Questura a Roma

- In occasione della riapertura delle scuole secondarie di secondo grado a Roma e nel Lazio, e dell'inevitabile aumento di utenti dei servizi di trasporto pubblico, il Questore di Roma, con ordinanza ha predisposto servizi di ordine e sicurezza finalizzati a impedire assembramenti, a garantire il rispetto dell'obbligo di uso delle mascherine e del distanziamento sociale di almeno un metro. È stato previsto un coordinamento tra le sale operative delle diverse forze di polizia e di Atac e Cotral per facilitare la circolazione delle informazioni relative ai controlli e all'andamento dei flussi di persone. Già dalle 5:30, all'apertura del servizio, era presente in questura una task force composta oltre che da personale dell'esercito italiano e del 118, anche da personale della polizia di Roma Capitale, dell'Atac e della Protezione civile. Particolare attenzione è stata rivolta ai servizi di vigilanza presso alcuni istituti scolastici in particolare negli orari di afflusso e deflusso degli studenti e presso le principali fermate della metropolitana, dei bus, dei tram e delle stazioni ferroviarie. Coinvolti, nelle attività di controllo, insieme alla polizia, anche i carabinieri, la guardia di finanza e la polizia locale di Roma. (Rer)