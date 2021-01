Speciale scuola: Costa, pensare a cabina di regia su mobilità sostenibile e che questa materia entri nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal rapporto Focus2R presentato in mattinata emerge ancora un divario importante tra Nord e Sud Italia sullo sviluppo di una mobilità sostenibile: "I dati che sono stati rappresentati nel report mostrano ancora una spaccatura tra mondo del Nord Italia e del Sud - ha aggiunto Costa - non c'è però una cattiva volontà dell'una parte dell'Italia rispetto all'altra ma una disabitudine, che si vince cominciando con i soggetti che vivono quelle città, cioè le famiglie, che le agganci attraverso la scuola. Nel campo ambientale c'è un paradosso, i veri educatori degli adulti sono i ragazzi". Il ministro poi ha precisato gli interventi inseriti nella legge di stabilità e quelli previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, Pnrr, che vanno nella direzione di una mobilità più sostenibile nelle città: "Noi abbiamo previsto nella legge di stabilità del 2021 delle risorse economiche per le ciclovie e le piste ciclabili e l'abbiamo previsto anche nel Pnrr - ha aggiunto Costa - sono sicuro, perché non è una questione di colori o d'appartenenza, che il Parlamento saprà apprezzare che ci sono risorse per piste ciclabili e ciclovie che disegnano un arco diverso nel quale costruire nuovi percorsi. Il nostro obiettivo è 20 mila chilometri di percorsi di piste ciclabili e ciclovie, che è ambizioso ma secondo me raggiungibile, ma bisogna farlo in sicurezza. Abbiamo ascoltato - ha concluso il ministro Costa - l'Anci modificando alcune norme del codice della strada, e siamo aperti a intervenire dove richiesto, e spingere il settore ad andare incontro a chi ora vuole utilizzare una mobilità dolce e sostenibile". (Rem)