Speciale scuola: Torino, infanzia, iscrizioni aperte fino al 25 gennaio

- Dal 4 gennaio, a Torino, sono avviate le iscrizioni unificate per le scuole dell’infanzia comunali, convenzionate private e statali cittadine per il prossimo anno scolastico 2021/2022. Ad oggi le famiglie hanno inviato oltre 3500 domande attraverso il nuovo sistema online messo a punto dalla Città, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ambito territoriale di Torino, la Federazione Italiana Scuole Materne – FISM - e la Scuola Ebraica. La domanda di iscrizione, sulla quale possono essere indicate fino a sei preferenze, può essere presentata sul portale Torino Facile, il servizio online della Città di Torino all’indirizzo https://servizi.torinofacile.it/scuoleinfanzia/ e dovrà essere inoltrata entro il 25 gennaio prossimo, ultimo giorno utile, per l’inserimento nelle graduatorie delle scuole. Sono necessarie le credenziali SPID, modalità di accesso per tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione e già utilizzata da anni per le iscrizioni ai Nidi d'infanzia della Città. Per ulteriori informazioni sul nuovo sistema o sull’invio della domanda è possibile inviare una email iscrizioneinfanzia@comune.torino.it oppure telefonare ai numeri 011/01126637 e 011/01126044, dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16; il venerdì dalle 9 alle 12. Sempre dal 4 al 25 gennaio sono aperte le iscrizioni per le scuole di ogni ordine e grado. (Rpi)