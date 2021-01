Speciale scuola: a Roma riapertura tra proteste e chi difende il rientro in presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina nella Regione Lazio gli studenti sono rientrati in classe, ma non tutti. Non solo per la percentuale ridotta, ma anche perché alcuni di loro hanno deciso di manifestare per un ritorno in sicurezza. Le scuole, chiuse dal 5 novembre, hanno riaperto le porte. Il rientro è stato concesso per una percentuale minima del 50 per cento di studenti e massima del 75. Ma al Miur alcuni di loro hanno organizzato una manifestazione in forma di protesta. Quello che chiedono gli studenti è tornare a scuola sì, in presenza, ma soprattutto in sicurezza. "La vostra incompetenza è la nostra guerra. Studente respira" e "Generazione in rivolta, riprendiamoci la scuola" sono i due striscioni che gli studenti hanno affisso davanti al ministero dell'Istruzione. Alcuni rappresentanti degli studenti sono stati ricevuti dai dirigenti amministrativi: "L'amministrazione non può fare niente e può soltanto far eseguire le direttive dello Stato", ha spiegato un rappresentante degli studenti al megafono. "Ci hanno detto di andare alla Regione e presentare le nostre richieste. Non mi sembra una risposta giusta e tollerabile. Saremo sotto le sedi istituzionali per continuare questa nostra protesta. Non ci hanno fatto parlare con un ministro. Le scelte prese da questo ministero, sono disastrose - ha aggiunto -. Noi continueremo a mobilitarci e a protestare. La nostra mobilitazione continuerà la prossima settimana alla Regione Lazio, perché il ministero dell'Istruzione non è l'unico responsabile di questa situazione", ha concluso. (Rer)