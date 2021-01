Speciale scuola: Sardegna, preside istituto tecnico Ianas riapre scuola, rispettato Dpcm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattrocento studenti su 800 nuovamente in classe all'Istituto Ipsia, Agrario, Nautico, Alberghiero e SocioSanitario Ianas di Tortolì nonostante la Regione Sardegna abbia disposto il rientro in aula per il prossimo 1 febbraio. Si tratta, forse dell'unico caso nell'Isola di ripresa delle lezioni prima della data fissata dalla Regione. Il riavvio delle lezioni in presenza è stato disposto dal dirigente scolastico Gian Battista Usai con una circolare datata 16 gennaio. La decisione del preside della scuola ogliastrina è stata determinata dalle disposizioni dell'ultimo Dpcm. "Ci siamo semplicemente adeguati alle disposizioni nazionali – ha detto Gian Battista Usai – tanto più che l'ordinanza regionale è un atto amministrativo. Dallo screening condotto dalla Regione si è appurato che nel territorio non c'è rischio sanitario. Inoltre, ce lo chiedevano genitori e studenti". La decisione del dirigente scolastico dell'istituto di Tortolì è stata presa dopo consultazioni con la Prefettura che però non ha fornito risposta. Nella circolare il preside ha ricordato " la necessità di seguire, se possibile in modo ancor più rigoroso, i protocolli di comportamento stabiliti dal Regolamento pubblicato sul sito dell'Istituto fra i quali l'uso continuo della mascherina, il distanziamento di almeno un metro e il ricorso sistematico al lavaggio o sanificazione delle mani". (Rsc)