Viabilità: Anas, proseguono interventi in galleria in provincia di Como e di Brescia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas fa sapere in una nota di proseguire l'attività di monitoraggio e manutenzione ordinaria degli impianti al servizio delle gallerie e il controllo dei presidi antincendio lungo la propria rete di competenza. In particolare dalle ore 21 del 20 gennaio fino alle 5 del giorno successivo, lungo la statale 340 dir "Regina" verrà istituito il senso unico alternato dal km 7,500 al km 8,550, all'interno della galleria San Nicolao, in provincia di Como. Inoltre, per consentire l'esecuzione dei lavori in sicurezza, lungo statale 45 bis "Gardesana Occidentale", verrà chiusa al traffico la galleria San Biagio dal km 62,200 al km 64,020, in entrambe le direzioni, dalle ore 21 del 21 gennaio alle ore 5 del giorno successivo. I veicoli provenienti da Salò in direzione Brescia dovranno uscire allo svincolo di Villanuova sul Clisi e, percorrendo un breve tratto della Sp 116, potranno reimmettersi sulla statale 45 bis allo svincolo di Gavardo; i veicoli provenienti da Brescia in direzione Salò Riva del Garda dovranno uscire allo svincolo di Gavardo e, percorrendo un breve tratto della Sp 26 e della Sp 116, potranno reimmettersi sulla statale 45 bis allo svincolo di Villanuova sul Clisi. (com)