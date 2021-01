Governo: Urso (Fd'I), il Copasir agirà, Conti e Renzi "stiano sereni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La maggioranza di governo chiede l'intervento del Copasir per fare luce sulle loro reciproche, oscure e gravissime accuse, proprio quando le nomine dei vicedirettori dei Servizi Segreti sono ancora vacanti e finite nel calderone della trattativa per la crisi di Governo". Lo ha dichiarato Adolfo Urso, di Fratelli d’Italia, intervenendo sulla fiducia al Senato. "Lo chiede - ha spiegato - per accertare cosa accadde con la norma sulla fondazione cibernetica, lo chiede per accertare chi abbia manomesso il sito della presidenza del Consiglio, lo chiede per capire cosa ci sia di vero su quanto pubblicato da autorevoli quotidiani 'europeisti' in merito alla racconta di voltagabbana, lo chiede persino su come sia stata gestita la visita di Barr e quindi le motivazioni dell’appoggio di Trump alla nascita del governo Pd-Cinque Stelle del 2019. Ce lo chiede - ha continuato Urso - persino il presidente del Consiglio in Aula, annunciando che lascerà la delega, come ripetutamente hanno chiesto Italia Viva e tanto più il Pd. Perché in questa verifica abbiamo assistito al fatto straordinario ed inquietante, mai prima d’ora accaduto, che più della compagine di governo, più della sorte del 'recovery fund', più della stessa sorte della legislatura, la cosa più importante è appunto la delega ai servizi segreti" (segue) (Rin)