Ue: Dombrovskis, undici Paesi hanno presentato i piani di ripresa

- Undici Paesi europei hanno presentato il loro piano di ripresa e resilienza e il lavoro sta andando avanti con tutti i Ventisette. Lo ha detto il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, dopo l'Ecofin. "Undici Paesi membri hanno proposto il loro piano di ripresa e resilienza, mentre altri Stati hanno presentato alcune componenti dei piani: questo lavoro sta andando avanti molto bene e stiamo collaborando con tutti i Paesi", ha detto. Su questo, durante la conferenza stampa, Dombrovskis ha ricordato che "l'Italia ha presentato un cospicuo numero di componenti del suo piano". Per quanto riguarda i tempi, Dombrovskis ha spiegato che serve che sia in vigore il regolamento sul dispositivo di ripresa e resilienza (le Recovery and Resilience Facility). Su questo, "abbiamo l'accordo politico, stiamo completando questa procedura, il Parlamento europeo dovrà votare in plenaria la settimana dell'8 febbraio. Vorremmo concludere entro il prossimo Ecofin". (segue) (Beb)