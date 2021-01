Repubblica Ceca: ex ministro Finanze Kalousek si dimette da deputato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Miroslav Kalousek, capogruppo di Tradizione responsabilità prosperità 09 (Top 09), ha dato le sue dimissioni da deputato della Repubblica Ceca. Lo ha annunciato oggi in un intervento alla Camera. Già lo scorso luglio aveva dichiarato che non si sarebbe ricandidato alle elezioni nel 2021, preferendo dedicarsi alle trattative per formare una coalizione elettorale con il Partito democratico civico (Ods) e i popolari dell'Unione cristiana e democratica (Kdu-Csl). Kalousek, che è deputato dal 1998 ed ex ministro delle Finanze ceco, ha più volte reiterato che non intende abbandonare la politica, né tanto meno lasciare Top 09. Una volta lasciato formalmente il seggio alla Camera, Kalousek sarà sostituito da Jan Jakob, sindaco di Roztoky u Prahy. (Vap)