Lazio: Ciacciarelli (Lega), Tar condanna Regione a trovare nuova sito smaltimento rifiuti provincia Latina

- "Ancora un altro capitolo del racconto horror che è la gestione dei rifiuti da parte della Giunta Zingaretti; parlo della sentenza del Tar del Lazio che condanna la Regione ad individuare un nuovo sito di smaltimento per la provincia di Latina; ebbene, auspico che questo non significhi, come sempre, trasferire i rifiuti in provincia di Frosinone, sarebbe un'ennesima beffa per il nostro territorio". Così, in una nota, il consigliere regionale della Lega Lazio Pasquale Ciacciarelli. "È inammissibile. Vediamo come si comporteranno gli esponenti ciociari del Partito democratico a riguardo. Il ricorso sopracitato vinto da Rida Ambiente Srl - aggiunge- rileva due criticità, più una domanda legittima: la prima criticità, la Regione si è dimostrata incapace ed inadempiente nelle politiche di gestione dei rifiuti; la seconda, non ha ottemperato a quanto aveva stabilito il tar; il quesito che sorge spontaneo ora è: come risolveranno la cosa? Non pensassero di smaltire quella immondizia in provincia di Frosinone". (Com)