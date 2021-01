Speciale scuola: Mattia (Pd), rientro segnale importante, continuiamo a vigilare per tutela salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I nostri ragazzi e ragazze delle scuole superiori sono finalmente tornati in aula dopo mesi di stop. Un sacrificio giusto e compreso che, però, ha messo a dura prova un'intera generazione, privandola dell'importante dimensione della socialità". Lo dichiara in una nota Eleonora Mattia, presidente IX commissione del consiglio regionale del Lazio. "Il ritorno alla didattica in presenza è un segnale importante che vogliamo dare ai più giovani, frutto di un impegno corale tra istituzioni, scuole, sindacati e famiglie. Ora è essenziale continuare ad ascoltare le esigenze degli studenti e mettere al centro del dibattito pubblico la questione giovanile - spiega -. Nelle scorse settimane la Regione Lazio ha predisposto con cura un piano trasporti ad hoc, prevedendo, per esempio, 149 bus e 14 nuove linee, il potenziamento del Tpl e un focus per le aree interne e le province. Abbiamo avviato un'importante campagna di screening per tutti gli studenti tra i 14 e i 18 anni - alla quale esorto ad aderire - con la possibilità fino al 31 gennaio di fare un tampone gratuito senza ricetta - aggiunge Mattia -. Un grande impegno per garantire il ritorno in piena sicurezza di tutta la comunità scolastica. Preoccupano i dati su aumento povertà educativa e abbandono scolastico e la risposta delle istituzioni deve essere forte e coraggiosa. Per questo sono orgogliosa della ripresa odierna e continuerò a lavorare, come sempre fatto in commissione da marzo in poi, affinché tutte e tutti possano godere del diritto allo studio senza sacrificare la tutela della salute, sempre scommettendo sul futuro delle nuove generazioni", conclude. (Com)