Speciale scuola: De Micheli, modello territoriale trasporti ha funzionato

- Nelle Regioni e nelle Province autonome che hanno ripreso la didattica in presenza nelle scuole superiori, "a fronte dei 390 milioni stanziati dal governo, sono stati attivati 23,4 milioni di chilometri di corse aggiuntive, fino alla fine dell’anno scolastico. Nelle Regioni che hanno avviarlo l’attività in presenza i modelli organizzativi territoriali, che hanno coniugato flessibilità degli orari e le specifiche esigenze locali, coordinati dai prefetti, hanno funzionato consentendo la ripresa dell’attività in presenza al 50 per cento nelle scuole superiori senza criticità". Lo afferma in una nota la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli che negli ultimi giorni ha effettuato un costante monitoraggio, attraverso una serie di riunioni con le aziende del trasporto locale e le Regioni, per verificare l’applicazione puntuale degli accordi per il ricorso ai bus aggiuntivi e la programmazione degli orari. (Com)