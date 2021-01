© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio per la campagna scuola sicura, su oltre 31 mila prenotazioni disponibili per effettuare gratuitamente i test antigenici per gli studenti, i posti prenotati ed utilizzati sono stati 10.792 pari a circa il 34 per cento. Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (Rer)