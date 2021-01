Speciale scuola: Conte, + 6,7 immatricolati nelle università Meridione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il numero di immatricolati nelle università del Sud è cresciuto del 6,7 per cento”. Lo ha affermato in Aula al Senato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso delle comunicazioni sulla situazione politica. “Per la scuola e l’università - ha ricordato - che abbiamo ulteriormente rafforzato gli interventi sugli organici e sulla digitalizzazione, gli investimenti nell’edilizia scolastica e universitaria e nella ricerca, oltre ad aver ampliato la no-tax area per gli studenti universitari e per il personale scolastico”. Misura quest’ultima che, appunto, “sta dando risultati: è un segnale importante”. (Rin)