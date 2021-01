Usa: Biden sceglie la transgender Rachel Levine come assistente del segretario alla Sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato oggi che nominerà la pediatra transgender Rachel Levine, attualmente alla guida della Sanità in Pennsylvania, come assistente del futuro segretario alla Sanità Xavier Becerra. Lo si apprende da una nota diramata dallo stesso Biden, che domani entrerà ufficialmente in carica come presidente degli Usa. La Levine, previa conferma della nomina da parte del Senato, dovrebbe diventare così il primo funzionario federale apertamente transgender ai vertici degli Stati Uniti. “Rachel Levine porterà la salda leadership e l’essenziale esperienza di cui abbiamo bisogno per superare questa pandemia. Non ci interessano i codici a barre, le distinzioni di razza, religione, orientamento sessuale, identità di genere o disabilità. Soddisferà le necessità della salute pubblica del nostro Paese in questo momento cruciale e anche oltre. È una scelta storica e qualificata per contribuire agli sforzi sanitari della nostra amministrazione”, si legge nella dichiarazione del futuro capo della Casa Bianca.(Nys)