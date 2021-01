Campania: Confapi, scuole paritarie non sono diplomifici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un servizio di Luca Abete, andato in onda il 15 gennaio 2021 nella trasmissione Striscia la notizia su Canale5, denuncia a Pastorano (Ce) una struttura paritaria che, in cambio di denaro assicura il punteggio alle maestre che svolgono attività d'istruzione, un episodio gravissimo che va a discapito dell'intera categoria di scuole paritarie virtuose che svolgono un servizio di funzione pubblica". Su questa premessa, il presidente Valentino Ercolino "in nome e per conto degli iscritti della sezione Confapi Scuole Paritarie della Campania" ha dichiarato in una nota: "Ben vengano servizi del genere che denunciano un fenomeno tanto grave di scuole che, si definiscono "paritarie" ma invece fanno parte di quelle scuole "posticce e furbette" dette postifici e diplomifici che, inevitabilmente infangano la categoria, composta da tanti imprenditori competenti che realmente risultano essere il fiore all'occhiello dell'istruzione scolastica paritaria sul territorio della Regione Campania. A tal proposito ricordo che, la legge 62/2000 prevede controlli seri e stringenti in tutela del personale scolastico e la formazione dei bambini e ragazzi che frequentano la scuola". (segue) (Ren)