Campania: Confapi, scuole paritarie non sono diplomifici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ercolino ha aggiunto: "Lo Stato e gli organismi ministeriali, l'Ufficio Provinciale del Lavoro, sono gli enti preposti designati ad effettuare le visite ispettive per verificare la correttezza della gestione all'interno delle strutture. La domanda sorge spontanea, chi doveva controllare e chiudere la scuola per quale motivo non l'ha fatto?". Infine l'esponente di Confapi Scuole Paritarie per la Campania ha concluso il suo intervento ed ha affermato: "In un paese civile occorre vigilare, avendo già ricevuto delle segnalazioni, e se è il caso denunciare, così com'è accaduto nel servizio del giornalista Abete, sperando che ci sia un intervento celere nei riguardi della scuola in questione questo per il bene dell'intera comunità educate delle scuole paritarie". (Ren)